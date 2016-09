Van een statement gesproken: bikers begeleiden gepest meisje naar school

Door: redactie

KONTICH Een meisje van 16 werd deze week op een opmerkelijke manier afgezet aan de schoolpoort van het Sint-Jozefinstituut in Kontich. Een hele groep bikers begeleidde haar, om ervoor te zorgen dat ze niet meer gepest wordt. De school kan er echter allerminst om lachen.

Vorig jaar werd de tiener gepest, en dat is precies waar de bikersvereniging Templars Against Child Abuse tegen strijdt. Ze zetten het meisje in vol ornaat af aan de schoolpoort en kwamen haar 's avonds ook weer ophalen. ""Om duidelijk te maken dat zij de bescherming en de steun van Taca geniet", zegt aanvoerder Crol in de Gazet van Antwerpen.



De school en de politie kunnen er echter niet om lachen. "Zulke kwesties moeten op een andere manier aangekaart worden", klinkt het daar. Volgens de mama heeft de actie echter wél effect. "Ze gaat al een hele week met een grote glimlach naar school."