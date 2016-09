Straatpatrouilles nauwelijks reden voor militairen om te vertrekken bij Defensie

Door: redactie

Sinds begin dit jaar hebben 2 militairen hun ontslag ingediend omdat ze de patrouilles op straat vanwege de terreurdreiging beu waren. Voor 37 militairen waren de straatpatrouilles niet de hoofdreden om ontslag te nemen, maar speelden ze wel mee in hun beslissing. "Dat blijft een relatief laag aantal", zei Hans Le Jeune van ACOD Defensie gisteren.

Vorige maand maakte een lokale afgevaardigde van ACOD gewag van elf militairen in de kazerne van Brasschaat die ontslag hadden genomen vanwege de hoge werkdruk door Operatie Homeland, waarbij ze vanwege de terreurdreiging op straat moeten patrouilleren. De vakbond won om die reden meer informatie in bij de generale staf en uit die cijfers blijkt nu dat de straatpatrouilles slechts een "onderliggende reden" waren voor het ontslag van de elf militairen, dus niet de hoofdreden.



"Van 1 januari tot 1 juli hebben amper twee militairen ontslag genomen vanwege de patrouilles op straat", zegt Le Jeune. "Zevenendertig militairen meldden dat de patrouilles meespeelden in hun beslissing. Dat blijft een relatief laag aantal. Hoewel de patrouilles beginnen te wegen, blijft de militair zich er nog altijd nuttig voelen. Dat is zeker zo bij incidenten, zoals toen de politie in het centrum van Brussel een verdachte tegenhield met een lange jas waar draadjes onderuitkwamen."



De federale regering besliste dat er dagelijks maximaal 1.828 militairen kunnen ingezet worden voor Operatie Homeland. Volgens Le Jeune werden er het afgelopen jaar bijna 12.000 militairen minstens één keer ingezet om te patrouillleren op straat. Marc Compernol, de stafchef van het Belgische leger, zei gisteren in een interview met La Libre Belgique dat hij het aantal militairen op straat wil verminderen.