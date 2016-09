Regering wil veel meer mensen met 'gevoelige jobs' laten screenen

Door: redactie

Een pak meer mensen die werken op 'gevoelige plaatsen' of die een 'gevaarlijke' job uitoefenen, moeten in de toekomst een screening ondergaan. De regering denkt aan mensen die werken met kritieke infrastructuur, zoals de telecomnetwerken, of aan het personeel van het openbaar vervoer. Dat schrijft De Tijd vandaag.