Zijn vrouw keek om en hij was plots weg

TIM VAN DER ZEYPEN & CHRIS VERBOVEN

9/09/16 - 05u00

Speurhonden, een helikopter en de cel verdwijningen: met man en macht is gisteren gezocht naar Frans Van Caesbroeck (68) uit Breendonk (Puurs). De zestiger verdween plóts, tijdens een fietstochtje met zijn vrouw in Hulshout. Wat er gebeurde, is niet duidelijk. "Ineens was hij er niet meer."