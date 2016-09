Frans (68) die verdween na fietstocht is terecht

TIM VAN DER ZEYPEN & CHRIS VERBOVEN

9/09/16 - 05u00

© RTV.

Speurhonden, een helikopter en de cel verdwijningen: met man en macht is gisteren gezocht naar Frans Van Caesbroeck (68) uit Breendonk (Puurs). De zestiger verdween plóts, tijdens een fietstochtje met zijn vrouw in Hulshout. Wat er gebeurde, is niet duidelijk. "Ineens was hij er niet meer." Vanmorgen meldde de politie dat de man in goede gezondheid werd teruggevonden.

© RV. #Feedback Frans VAN CAESBROECK,vermist op 07/09/16 te Hulshout, werd in goede gezondheid teruggevonden. Bedankt voor de medewerking. — Opsporingsberichten (@politie_zoekt)

Frans Van Caesbroeck trok er afgelopen woensdag op uit om een fietstochtje te gaan maken met zijn vrouw Emelda. "Sinds het pensioen van mijn vader gingen ze regelmatig fietsen. Omdat ze het hier in de omgeving allemaal al wel gezien hadden, namen ze de auto naar Hulshout, om daar de plaatselijke fietsroutes te doen", vertelt Frans' zoon Hans.



Volgens de vrouw van Frans reden ze allebei op route nummer 71, toen ze omstreeks 18.15 uur en in de buurt van de Kleine Bospleinstraat plots haar man uit het oog verloor. "Mijn moeder was wat verkeerd gereden en zag dat mijn vader plots niet meer volgde. Ze reed terug maar trof hem nergens meer aan", gaat Hans verder. "Ze heeft nog een half uurtje gewacht: ze dacht dat mijn vader wel terug zou keren. Toen dat maar niet gebeurde, verwittigde ze de hulpdiensten en mij."



Vanmorgen meldde de politie via Twitter dat Frans in goede gezondheid werd teruggevonden. Wat er precies gebeurd is, of waar de man twee dagen lang was, is niet duidelijk.



Hoe ging het verder? U leest het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.



Wie Frans gezien heeft of informatie heeft over waar hij zich bevindt, kan de politie bellen op 0800/30.300.