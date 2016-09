"Klap om burgemeesterssjerp te verliezen"

Door: redactie

8/09/16 - 23u46 Bron: vtmnieuws.be

video

"We gaan daar niet flauw om doen, maar een burgemeesterssjerp verlizen is altijd een klap", zegt sp.a-voorzitter John Crombez. "Maar iedereen heeft vandaag duidelijk verklaart dat het bestuur van Hasselt het belangrijkste is en daar hebben we dan ook naar gehandeld.Als dat betekent dat de partij daarmee verliest dan is dat zwaar, maar het bestuur van Hasselt gaat voor." "Hilde Claes heeft opmerkelijke uitspraken gedaan naar partijgenoten wat het moeilijk om op een normale manier verder te werken. We zijn een partij en we moeten een partij zijn die ervoor zorgt dat het bestuur zelf het belangrijkste is."