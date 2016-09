Rechterhand van Erdogan licht in Beringen Turkse staatsgreep toe

Door: redactie

8/09/16 - 23u51 Bron: Belga

Metin Külünk © belga.

Het Turkse parlementslid Metin Külünk heeft vanavond in Beringen de toestand na de mislukte couppoging in Turkije toegelicht. Külünk sprak op uitnodiging van de Europese Unie van Turkse Democraten (UETD), een organisatie die dicht bij de AKP van de Turkse president Erdogan staat.

© belga.

Met bijna een uur vertraging kwam Külünk in de Limburgse gemeente aan, waar hij hartelijk werd onthaald. De opkomst voor zijn voordracht lag lager dan verwacht. Een kleine vijfhonderd, vooral Turkse, gezinnen waren afgezakt naar de zaal. Onder hen ook de uit de sp.a gezette Ahmet Koç. Aanhangers van de ideeën van Gülen waren niet welkom.



"Külünk is de Turkse volksvertegenwoordiger die de Europese situatie het beste kent. En daarom komt hij hier om de situatie uit te leggen", zo zei Basir Hamarat, voorzitter van de Belgische tak van de UETD, net voor de aankomst van Külünk in Beringen.



Dat de vragen niet door in ons land verkozen volksvertegenwoordigers van Turkse afkomst beantwoord worden, wijt Hamarat aan het feit dat ze hier snel als Erdogan-aanhangers bestempeld worden.



De politie is zichtbaar aanwezig in en rond de zaal, onlusten worden niet verwacht.