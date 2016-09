Rode burcht in duigen: met vertrek Claes komt een einde aan Limburgs sp.a-tijdperk

ISOLDE VAN DEN EYNDE

analyse Veel schoot er al niet meer van over, maar met de exit van Hilde Claes als burgemeester van Hasselt is het rode machtsbastion rond Willy Claes en Steve Stevaert volledig afgebrokkeld. "De dynastieke ambiance was al lang ten grave gedragen."

Baas in Limburg, zoals haar mentor Steve Stevaert en haar vader Willy, is Hilde Claes nooit geweest. Vader Willy had een uitgebreide machtsbasis, en Stevaert spreidde die macht nog verder uit. Hoewel sp.a met de vingers in de neus de meerderheid haalde in Hasselt, trok Stevaert de andere partijen mee in bad. Het grote voordeel: tegenstanders werden zo monddood gemaakt. Maar ook langs de zijlijn van de politiek had Stevaert zich van een stevig netwerk voorzien. "Hij besliste over alles en iedereen", zegt Hugo Camps, columnist en ex-hoofdredacteur van 'Het Belang van Limburg'. "Over de politiek, het bedrijfsleven, de stedelijke ontwikkeling..." Steve was God, weet u nog.



