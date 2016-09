Nieuwe voorzitters Hoge Raad voor de Justitie verkozen

Door: redactie

Magali Clavie, Vanessa de Francquen, Christian Denoyelle en Joris Lagrou zijn gisteren verkozen tot de nieuwe voorzitters van de Hoge Raad voor de Justitie. Dat meldt de HRJ vandaag in een persbericht.

De Hoge Raad voor de Justitie, die sinds zijn oprichting in 2000 ijvert voor de verbetering van de werking van justitie in België, zet zijn vijfde mandaat van vier jaar in. De 44 leden die de fakkel vanaf volgende week overnemen werden in maart en juni verkozen, de ene helft door leden van de Belgische magistratuur, de andere helft voor de Senaat.



De nieuwe stelden woensdag de benoemings- en aanwijzingscommissies en de advies- en onderzoekscommissies samen en verkozen ook de leden van het Bureau, het permanente orgaan en het zenuwcentrum van de Hoge Raad voor de Justitie is. Elk van de vier Bureauleden verzekert het voorzitterschap van een commissie tijdens het mandaat 2016-2020 en het voorzitterschap van de HRJ gedurende een jaar.



Christian Denoyelle, jeugdrechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, bijt de spits af als voorzitter van de HRJ in 2016-2017 en wordt voorzitter van de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie. Magali Clavie, de voorzitter van de srafuitvoeringsrechtbank bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, wordt de voorzitter van de Franstalige advies- en onderzoekscommissie en wordt HRJ-voorzitster in 2017-2018. Advocaten Joris Lagrou en Vanessa de Francquen nemen het voorzitterschap op van respectievelijk de Nederlandstalige en de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie. Lagrou wordt daarnaast HRJ-voorzitter in 2018-2019, Francquen in 2019-2020.