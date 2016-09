Metrostation Diamant afgesloten na verdacht gedrag

Kristof Aerts

8/09/16

Deze avond is het metrostation Diamant vlakbij het Centraal Station in Antwerpen afgesloten, omdat twee mannen zich er verdacht hadden gedragen. "Er was een verdachte situatie, maar alles is onder controle", meldt de politie. De ontmijningsdienst DOVO heeft inmiddels ook een gevonden verdacht pakket onderzocht. Het resultaat was negatief.