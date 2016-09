Hilde Claes neemt ontslag als burgemeester van Hasselt

Door: redactie

Hilde Claes zet een stap opzij als burgemeester van Hasselt. Nadja Vananroye van CD&V volgt haar op. Dat zijn sp.a en CD&V in Hasselt overeengekomen, verneemt onze krant uit betrouwbare bron

"Het is op vele vlakken voor mij het laatste jaar heel zwaar geweest. Desondanks ben ik me als burgemeester dag en nacht blijven inzetten voor Hasselt en de Hasselaar", zegt Claes in een eerste geschreven reactie.



"Ik heb in het verleden altijd het algemeen belang voorop gesteld. En dat is wat ik ook vandaag doe. Ik sta recht in mijn schoenen. Maar om de rust te laten terugkeren en in het belang van Hasselt, de Hasselaar en mijn partij neem ik vandaag, met spijt in het hart, afscheid als burgemeester. Gezien dit alles mij heel erg heeft aangegrepen en ik wil dat de sereniteit terugkeert, hou ik mijn communicatie bij deze geschreven mededeling."