"Het was een hel en dat is het nog steeds"

De weduwe van de man die begin dit jaar werd doodgereden door een dronken bestuurder, heeft een aangrijpende oproep gedaan. Mensen moeten niet drinken en daarna achter het stuur kruipen want dat verwoest hele families, zegt ze aan VTM NIEUWS. Zeven maanden geleden stond de wereld van Stéphanie Tuytens stil, toen de politie haar kwam vertellen dat haar man Peter verongelukte met zijn bromfiets. Haar 39-jarige partner werd aangereden door een bestuurder die dronken achter het stuur was gekropen. Stéphanie en haar drie kinderen ondervinden nog iedere dag hoe moeilijk het is om zonder vader of zonder man door het leven te gaan. Omdat ze wil dat de dader weet wat hij heeft aangericht, kroop de vrouw van het slachtoffer in haar pen. Ze las haar aangrijpende brief gisteren voor in de rechtbank. "Het is een hel geweest en dat is het nog altijd", zegt ze vandaag ook aan VTM NIEUWS. "Op familiefeesten, op speciale aangelegenheden,...De woorden 'gelukkige verjaardag' hebben voor mij nog nooit zo hol geklonken." "Niemand mag onverschillig zijn" Met haar getuigenis wil ze vooral anderen overtuigen om nooit dronken achter het stuur te kruipen. "Zelfs al kan ik maar één leven redden, dat is de enige reden waarom ik dit doe. Ik wil dat niemand onverschillig is ten opzichte van alcohol en rijden", zegt ze. De doodrijder van Peter kent op 21 september zijn straf. Hij riskeert een celstraf van zes maanden en een rijverbod van vier jaar.