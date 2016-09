Pop-up slachthuis in Beringen kan open blijven voor offerfeest

Door: redactie

8/09/16 - 19u53 Bron: Belga

Archiefbeeld van het offerfeest. © Tim Dirven.

De burgerlijke rechtbank in Hasselt heeft vandaag een beslissing genomen over de vraag van dierenrechtenorganisatie GAIA om het pop-up slachthuis in Beringen te verbieden voor het islamitisch offerfeest komend weekend. De rechter oordeelde dat er geen voorlopige maatregel tot een verbod kon opgelegd worden. Alle partijen kunnen de zaak wel nog op een later tijdstip ten gronde behandelen. Morgen wordt in Tongeren een soortgelijke zaak ingeleid tegen het tijdelijke slachthuis in Genk.