Dieven stelen 11.000 euro aan koper bij Cockerill in Seraing, politie is echter bij de pinken

Door: redactie

8/09/16 - 20u30 Bron: Belga

Archiefbeeld. © thinkstock.

In Seraing, bij Luik, hebben dieven gisteren omstreeks 23 uur geprobeerd om aan de haal te gaan met ongeveer 310 koperen kabels op de site van Cockerill. Dat meldt het parket van Luik. De kabels hebben een waarde van in totaal 11.000 euro.

Na een melding door getuigen kon de politie van Seraing de koperdieven op heterdaad betrappen terwijl ze de kabels aan het inladen waren in een bestelwagen met Franse nummerplaat. Twee mannen, van 44 en 34 jaar oud, werden opgepakt en later doorverwezen naar het parket.



De 34-jarige dader is een inwoner van Parijs. Naar eigen zeggen zat hij op café in Seraing toen een Roemeen hem wees op een plek waar hij koper kon gaan ophalen.