8/09/16 - 19u49 Bron: vtmnieuws.be

De regering heeft een advocatenbureau aangesteld om te onderzoeken of het Amerikaans bedrijf Caterpillar geen fouten gemaakt heeft bij de aankondiging van de sluiting van de fabriek in Gosselies. Als er fouten gevonden worden, dan zal de regering Caterpillar voor de rechter slepen. Dat heeft premier Charles Michel gezegd in het parlement.