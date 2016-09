Honderdvijftig illegalen moeten gebouw in Molenbeek verlaten

Door: redactie

8/09/16 - 18u13 Bron: Belga

Ongeveer 150 illegalen die verenigd zijn in het collectief 'La voix des sans-papiers' worden uit hun gebouw in de Leopold II-laan in Sint-Jans-Molenbeek gezet, dat ze sinds juni 2014 bewonen. Ze moeten het gebouw van de gemeente voor 15 september verlaten omdat het volgens een studie onbewoonbaar is. Dat zegt de antiracismebeweging Mrax (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie).