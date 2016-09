Man vermist na fietstocht met zijn vrouw

Chris Verboven

Hulshout/Puurs In Hulshout is vandaag gezocht naar de 68-jarige Frans Van Caesbroeck uit Puurs. Die is vermist nadat zijn vrouw hem gisteren tijdens een fietstocht uit het oog verloor.

Er werd vandaag een zoekactie opgezet door de lokale politie Zuiderkempen. Hierbij werden speurhonden ingezet en ook de cel verdwijningen kwam in actie. Zij kregen hierbij luchtsteun, maar voorlopig zonder resultaat. In de vooravond werd de zoekactie stopgezet.

De man was gisteren met zijn vrouw op fietstocht in Hulshout. Langs de plaatselijke fietsknooppuntenroute in de buurt van de Kleine Bospleinstraat verloor zijn echtgenote hem rond 18u15 uit het oog. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Frans is ongeveer 1m80 groot en struis gebouwd. Hij is kalend met nog enkele grijzende haren en een grijze snor. Opvallend is dat Frans enkele tanden mist, wat zichtbaar is als hij spreekt. Hij kan een verwarde en gedesoriënteerde indruk maken. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkergrijze polo met op de kraag een roze streep, een beige korte broek, donkere lage schoenen en een fel blauwe pet. De fiets waarmee Frans zich verplaatst is een licht groene van het merk Kettler met vlinderstuur. Achteraan is de fiets voorzien van een zwarte fietstas.