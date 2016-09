Willy Claes raadt dochter Hilde aan stap opzij te zetten

Door: redactie

8/09/16 - 17u42 Bron: Belga

sp.a-minister van Staat Willy Claes en zijn dochter Hilde, huidig Hasselts burgemeester. © photo news - belga.

De compensatie die sp.a wil binnenhalen om Hilde Claes op te offeren als burgemeester van Hasselt, is nog steeds het discussiepunt met de lokale coalitiepartner CD&V. Vanop aparte locaties wordt over en weer onderhandeld, waarbij CD&V de nieuwe burgemeester zou mogen leveren in ruil voor een aantal politieke afspraken. Maar ook CD&V eist garanties van sp.a over het verdere verloop van deze legislatuur. Intussen adviseert voormalig sp.a-boegbeeld Willy Claes zijn dochter een stap opzij te zetten als burgemeester.

Rekening houdend met het feit dat haar borstkanker nog verder moet behandeld worden, zou ik haar de raad geven om de anderen het te laten opknappen Willy Claes Al rond 14.30 uur heeft de CD&V-top het provinciale hoofdkwartier aan de Herckenrodesingel in Hasselt verlaten. Vanop een onbekende uitvalsbasis wordt nog altijd verder onderhandeld met sp.a over de prijs die moet betaald worden voor het verdere verloop van de bewindvoering in Hasselt. Daarbij wordt ook gesproken over de coalitievorming na de verkiezingen van 2018, en dit niet alleen in Hasselt, maar ook in andere Limburgse steden. CD&V zou de burgemeester mogen leveren, maar dus niet zonder compensaties. De onderhandelaars zeggen zelf nog niet te weten wanneer er witte rook mag verwacht worden.



Intussen adviseert voormalig sp.a-boegbeeld Willy Claes zijn dochter een stap opzij te zetten als burgemeester. "Rekening houdend met het feit dat haar borstkanker nog verder moet behandeld worden, zou ik haar de raad geven om de anderen het te laten opknappen", zegt hij in een gesprek met Radio 2 Limburg. Hij benadrukt wel dat het om een louter persoonlijk advies als vader gaat, niet als partijman.



"Ik heb in dit soort verhalen een grote ervaring", aldus Claes. "Ik kan mij inbeelden dat mijn dochter vooral gepijnigd is door de slagen onder de gordel van partijgenoten. Dat moet hard en zeer triest aankomen. Het is intriest vast te stellen dat persoonlijke ambities het halen op wat traditioneel in de socialistische partij prioritair was: kameraadschap en solidariteit. Dat is in dit geval ver te zoeken". Lees ook CD&V-voorzitter Beke mee aan tafel in Hasselt; dagen Hilde Claes (sp.a) geteld?

