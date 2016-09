België broedt op "nichedeelname" aan vredesmissies

Door: redactie

8/09/16 - 19u23 Bron: Belga

Steven Vandeput © belga.

Ons land wil meer bijdragen aan vredesoperaties van de Verenigde Naties, maar met "nichecapaciteit". Dat werd vandaag vernomen in de entourage van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), na afloop van een conferentie in Londen.

België heeft de VN bijvoorbeeld voorgesteld in 2018 gedurende zes maanden een C-130 transportvliegtuig te laten deelnemen aan de missie voor de stabilisering van Mali.



Minister Vandeput meent immers dat stabiliteit in de Sahel (Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger en Tsjaad) van "primordiaal" belang is voor de veiligheid in Europa. België staat ook aan het hoofd van de Europese opleidingsmissie van het Malinese leger. Het Belgische contingent zou bovendien uitbreiden naar 175 militairen.



Defensie buigt zich ook over andere pistes om concrete bijdragen te leveren, in niches, aan VN-operaties. België is kandidaat om in 2019-2020 te zetelen als niet-permanent lid binnen de Veiligheidsraad.