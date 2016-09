Michel wil overleg met Hollande over Caterpillar

Door: redactie

8/09/16

Eerste minister Charles Michel wil een overleg met de Franse president François Hollande om te achterhalen waarom Caterpillar voor Grenoble en niet voor Gosselies heeft gekozen. De strijd om jobs tussen de verschillende Europese lidstaten moet ophouden. Dat is vandaag ook bij verschillende andere fracties te horen in de Kamercommissies Bedrijfsleven en Sociale Zaken.

"Het is belangrijk dat we te weten komen waarom niet Grenoble, maar Gosselies wordt gesloten", aldus Servais Verherstraeten (CD&V). "Na alle inspanningen die we hebben gedaan voor Caterpillar!" Meryame Kitir (sp.a) benadrukt dat de werknemers het beu zijn dat er met hen wordt 'geshopt' op Europees niveau. "Er komt binnenkort een Europese top en ik wil dat u daar een oproep doet om iets te veranderen. Zolang er geen Europese regelgeving is, zullen multinationals dit altijd blijven doen."



Michel volgt de redenering. "We moeten de economische en monetaire unie verder verdiepen. Ik zou graag zien dat het post-Brexit-tijdperk daarvoor het geschikte moment wordt." De grote Europese lidstaten treden op dit moment te protectionistisch op, vindt de premier, terwijl er een gezamenlijke Europese strategie zou moeten worden uitgebouwd.



Op mogelijke fiscale tegemoetkomingen voor Caterpillar - zoals in de vorm van vervroegd brugpensioen - wil de regering op dit moment niet ingaan, maar N-VA lanceert alvast een niet mis te verstane waarschuwing. "Caterpillar heeft goed geprofiteerd van fiscale truken en tijdelijke werkloosheid, nu zegt het bedrijf 'bye bye'", aldus Zuhal Demir. "Ik denk niet dat we onze werknemers vooruit helpen met brugpensioen. De jobs zijn er, dus we moeten alles op alles zetten om die mensen een nieuwe baan te geven. Caterpillar moet de factuur niet nog eens doorsturen naar de belastingbetaler."