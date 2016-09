Jimmy De Schrijver

8/09/16 - 17u49 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

De brandweer is momenteel bezig met het blussen van twee nieuwbouwwoningen in de Begonialaan in Alken. Wat precies de oorzaak van de brand is, is nog onduidelijk. De woningen waren nog in opbouw. De schade is groot.