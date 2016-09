7 jaar cel gevorderd voor rappende tienerpooier

Door: redactie

Het openbaar ministerie heeft zeven jaar cel en 36.000 euro boete gevorderd voor Bilal A. (20) uit Merksem. De rapper, die zich 'Moreno' noemt, zou drie tienermeisjes in de prostitutie hebben gedwongen. Hij gebruikte daarbij de 'loverboy-techniek': hij verwende hen met cadeautjes, bracht hen het hoofd op hol en buitte hen dan seksueel uit. Hij zou ook nog drie andere meisjes in de prostitutie willen drijven hebben, maar bij hen bleef het bij een poging.

De slachtoffers zijn allemaal minderjarigen die uit een jeugdinstelling waren gaan lopen. Zeker één van hen werkte al als prostituee toen ze een relatie met Bilal A. aanknoopte. Hij geeft toe dat hij haar naar klanten reed en dat hij 50 euro kreeg van haar verdiensten. De seksuele uitbuiting van de andere meisjes ontkende hij.



Zij legden nochtans belastende verklaringen over hem af. Hij had pikante foto's van hen op websites gezet en hun afspraken geregeld. Voor ze met de klanten op hotel gingen, kregen ze alcohol en drugs om hen 'mak' te maken. Voor 'gewone' seks werd 150 euro per uur gevraagd. Klanten die zonder condoom wilden, betaalden 50 euro extra. Een triootje was 350 euro. Eén van de meisjes vertelde dat ze een dertigtal klanten had gehad, soms wel vier op één nacht.



Naast Bilal A. staat ook zijn oom Abdelilah E.M. (50) uit Hoboken terecht. Twee slachtoffers hadden een tijdje bij hem verbleven en zouden in zijn woning ook klanten hebben ontvangen, waarvoor hij af en toe 50 euro van zijn neef zou gekregen hebben. De procureur vorderde achttien maanden cel, eventueel met uitstel, en 36.000 euro boete, maar de man ontkent elke betrokkenheid bij de prostitutie-activiteiten.



Vonnis op 21 september.