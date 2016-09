Man krijgt 10 jaar rijverbod, komt rechtbank buiten en heeft opnieuw boete

Kim Aerts

8/09/16 - 16u27 Bron: Eigen berichtgeving

Leuven Een 35-jarige Ier is in de Leuvense politierechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel en 10 jaar rijverbod. Omdat hij fout geparkeerd stond, kreeg hij bij het verlaten van de rechtbank meteen opnieuw een boete.

Politierechter Kathleen Stinckens.

William D. beging op 7 maanden tijd 21 snelheidsovertredingen en parkeerde 13 maal zijn auto foutief. Omdat de man door eerdere veroordelingen sowieso al niet meer achter het stuur mocht plaatsnemen, tilde politierechter Kathleen Stinckens extra zwaar aan de feiten. "Als u nog een keer achter het stuur betrapt wordt, vliegt u de gevangenis in", klonk het. Stinckens gaf hem de maximumboete en moet in totaal zo'n 10.500 euro ophoesten.

De man beging al de overtredingen tussen januari en augustus van vorig jaar met de auto van zijn huisbazin. Zij werd over de hele lijn vrijgesproken voor het al dan niet opzettelijk uitlenen van haar wagen.



Chauffeur

De dertiger uit Rillaar lijkt onverbeterlijk, want hij kwam opnieuw met de wagen naar zijn proces. Na afloop bleek dat hij foutief geparkeerd stond, waardoor hij nog eens een retributie van 27,5 euro moet betalen.

Voor de terugrit trommelde hij dan toch maar een chauffeur op om zich te laten rijden. D. heeft 30 dagen om in beroep te gaan.