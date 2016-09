Regering overweegt gerechtelijke stappen tegen Caterpillar

Door: redactie

De regering bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn tegen het Amerikaanse Caterpillar, dat zijn vestiging in Gosselies wil sluiten. Dat zei eerste minister Charles Michel vandaag bij de bespreking van het dossier in de Kamercommissies Bedrijfsleven en Sociale Zaken.

Dat het bedrijf het niet nauw neemt met de procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde Wet-Renault, is al enkele dagen duidelijk. Zo aarzelde de directie om de vakbonden een aanspreekpunt te bieden zodat de consultatiefase van start zou kunnen gaan.



De regering heeft een advocatenkantoor in de arm genomen om te onderzoeken of het bedrijf de wet heeft overtreden. Ze zou op die manier onmiddellijk een vuist kunnen maken tegenover de directie in de VS. "Als het enigszins mogelijk is overwegen wij een gerechtelijke procedure", aldus premier Michel.



De regering heeft ook al contact genomen met de Amerikaanse ambassade in Brussel en met de Belgische ambassadeur in Washington. "Begin volgende week is er een onderhoud met onze ambassadeur, er zal contact worden gelegd met de Amerikaanse directie", aldus Michel. "We moeten offensief zijn en zullen niet dulden dat deze toestand onbestraft blijft. De directie moet haar verantwoordelijkheid opnemen."



Over een mogelijke financiële tegemoetkoming vanuit de overheid wil de regering het nadrukkelijk niet hebben. Zo zouden de vakbonden graag de minimumleeftijd voor werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, verlaagd zien. "We beseffen heel goed dat we in deze eerste fase geen vragen moeten beantwoorden die een hypotheek kunnen leggen op de discussie in dit stadium", aldus minister van Werk Kris Peeters in de Kamer. "Het is op dit moment bovendien moeilijk te zeggen hoe lang de consultatiefase zal duren."