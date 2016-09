Van Overtveldt ontkent heksenjacht bij belastingcontroles

Door: redactie

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ontkent dat de fiscale diensten aan een heksenjacht doen bij hun controles tegen fraude. "Ze voeren controles uit na grondige afweging en evaluatie", aldus Van Overtveldt. Hij reageert daarmee op de uithaal van Unizo-topman Karel Van Eetvelt in De Tijd naar de "doorgeslagen" belastingcontroles bij bedrijven.

"De regering en de inspectiediensten lijken er vanuit te gaan dat kleine bedrijven en zelfstandigen haast per definitie frauderen en dat er overal enkele duizenden euro's te rapen vallen", zegt Van Eetvelt. "We zijn zover gekomen dat mensen die de wet volgen, worden aangepakt en boetes moeten betalen." Volgens de Unizo-topman is dat het gevolg van het begrotingsbeleid van de regering-Michel. "Inspecteurs krijgen de opdracht een bepaald bedrag op te halen om het gat in de begroting te helpen dichten", wat zou leiden tot roekeloos gedrag.



In een reactie benadrukt Van Overtveldt, die ook bevoegd is voor de strijd tegen fiscale fraude, het belang van controles indien de regering de strijd tegen fraude op een ernstige manier wil voeren. Hij voert ook cijfers aan die aantonen dat het aantal controles bij bedrijven is afgenomen, terwijl de opbrengst uit die controles gestegen is.



"Dat bewijst dat de centraal aangestuurde controles veel efficiënter verlopen. Het doel is dan ook dat de belastingplichtige niet onnodig lastiggevallen wordt", aldus Van Overtveldt. Daarnaast merkt de minister op dat bedrijven over heel wat mogelijkheden beschikken om klachten over controles kenbaar te maken, waarna dan een onderzoek volgt. "Het aantal bezwaarschriften dat de fiscus ontvangt van ondernemingen is overigens gedaald van 6.291 in 2013, naar 5.903 in 2014 en 5.414 in 2015", weet Van Overtveldt.