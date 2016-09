Nooit eerder zoveel alcoholcontroles in zomer

Door: redactie

Tijdens de voorbije zomerbobcampagne, die liep van 3 juni tot en met 29 augustus, werden over heel België 313.041 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Dat is bijna 5 procent meer dan vorig jaar, zo meldt de federale politie vandaag. Het aantal bestuurders dat positief blies, daalde van 3,5 naar 3,1 procent.

Met ruim 313.000 werden er nooit eerder zoveel bestuurders gecontroleerd tijdens de zomerbobcampagne als dit jaar. Vijf jaar geleden ging het nog maar om 171.000 bestuurders. Terwijl het aantal gecontroleerde bestuurders stijgt, daalt het aantal dat onder invloed rijdt. In 2011 was dat nog 5,1 procent, terwijl het nu om 3,1 procent gaat.



"Rijden onder invloed is een van de belangrijkste ongevalsfactoren, daarom verleent de geïntegreerde politie jaar na jaar zijn volle medewerking aan de bobcampagnes", stelt de politie. "In de evolutie van de cijfers zien we duidelijk een tendens dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren die gepaard gaan bij het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Anderzijds zien we ook dat hoe meer controles er uitgevoerd worden, hoe minder mensen betrapt worden."



"Toch is er nog werk aan de winkel", luidt het. Daarom benadrukt de politie dat bestuurders zich ook buiten de bobcampagnes aan controles kunnen verwachten.