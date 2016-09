Hindoes boos over bieretiket Oost-Vlaamse brouwerij

Door: redactie

8/09/16

Jack's Precious IPA. © themusketeers.be.

Een etiket met de afbeelding van de hindoegod Ganesha op Belgische bierflessen schiet in het verkeerde keelgat bij hindoes. Het gebruik van hindoegodheden voor commerciële doeleinden is kwetsend voor gelovigen, aldus de Universal Society of Hinduism, die wereldwijd hindoes zegt te vertegenwoordigen.

Voorzitter Rajan Zed wil dat de Oost-Vlaamse brouwerij The Musketeers de "zeer ongepaste' afbeelding van haar bier Jack's Precious IPA verwijdert en eist excuses.



Op het etiket heeft Ganesha een koksmes en een worst in zijn handen en op zijn hoofd is het brouwerijlabel te zien. "Ganesha wordt zeer diep vereerd in het hindoeïsme en moet vereerd worden in tempels of schrijnen bij mensen thuis, en niet uit commerciële hebzucht worden gebruikt om bier te verkopen", betoogt Zed.



"Ganesha verbinden aan een alcoholische drank is bovendien zeer respectloos." De brouwerij reageert verbaasd en biedt excuses aan als iemand zich gekwetst voelt door de afbeelding van de god met een olifantenhoofd. Het is een ode aan de Indiase olifant Jack die in 1904 werd geslacht en tot worst verwerkt toen de dierentuin in Gent sloot, aldus de brouwerij.