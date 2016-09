Bobcampagne groot succes in Brussel: amper 3,3 procent blaast positief

Door: redactie

8/09/16 - 14u21 Bron: Belga

© belga.

De bobcampagne in het Brussels gewest was een succes. Amper 829 bestuurders testten positief op een totaal van 25.043 controles. Dat is 3,3 procent van het totale aantal, zo maakte Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, vandaag bekend in een persbericht.

De campagne, die liep van 3 juni tot 29 augustus, behaalt met slechts 3,3 procent bestuurders die betrapt werden op rijden onder invloed het tweede beste resultaat in de afgelopen zes jaar. Ter vergelijking, in 2011 en 2012 bedroeg het aantal chauffeurs dat betrapt werd onder invloed nog respectievelijk 9,4 en 9,7 procent. Bij de 'positieve' chauffeurs van de afgelopen zomercampagne werd in 27 procent van de gevallen het rijbewijs ingetrokken.



"De goede resultaten van 2015 (3 procent positieven) zetten zich ook dit jaar door. En dat is opmerkelijk omdat we dit jaar in Brussel veel 's nachts gecontroleerd hebben: één derde van de controles gebeurde 's nachts. Op basis van deze goede resultaten kunnen we zeggen dat we ook volgend jaar een zomerbobcampagne in Brussel willen organiseren", vertelt staatssecretaris Debaets.



De zomerbobcampagne vond plaats tijdens grote evenementen als Euro 2016, enkele muziekfestivals en grote barbecues. Zeven op de tien controles waren dan ook gerichte acties. Andere controles vonden bijvoorbeeld plaats naar aanleiding van een verkeersongeval. De volgende grote controlecampagne in Brussel is de winterse Bobcampagne. Die zal plaatsvinden van 25 november 2016 tot 30 januari 2017.