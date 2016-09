Elektrozaak voor 15.000 euro bestolen in 4 minuten

Jelle Houwen

8/09/16 - 15u32

Torhout Elektrozaak Reniers langs de Oostendestraat in Torhout kreeg woensdagnacht ongewenst bezoek van een of meerdere inbrekers. Die forceerden even voor 3 uur de achterdeur en gingen daarna opmerkelijk snel te werk.