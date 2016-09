"Claes kon eigenlijk aanblijven"

Door: redactie

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke is intussen afgezakt naar Hasselt, naast sp.a-voorzitter John Crombez. "Twee kopstukken dus, dit is overleg op topniveau. Maar het gaat nog altijd moeilijk, terwijl het er afgelopen nacht eigenlijk goed uitzag voor burgemeester Claes", zegt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. "Ze had zich goed verdedigd en kon eigenlijk aanblijven. Maar toen legde ze een eis op tafel om ook na de gemeenteraadsverkiezingen nog aan te blijven. En dat kon niet voor haar eigen Hasseltse sp.a, en al zeker niet voor CD&V."