Door: redactie

8/09/16 - 13u44 Bron: vtmnieuws.be

video

"Sp.a zit met een heel groot probleem." Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. "Een grote stad in Vlaanderen waar er interne ruzie is, waar ze er niet uitgeraken - nota bene het bastion van het socialisme nog onder Steve Stevaert. Daarnaast zijn er ook nog eens de problemen in Gent met de hele Optima-affaire rond burgemeester Daniël Termont. Het ziet er niet goed uit voor de partij."