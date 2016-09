Door: redactie

8/09/16

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft een brief opgesteld met tips om de ongerustheid bij de mensen in de regio aan te pakken, nadat een man afgelopen maandag een meisje van veertien jaar heeft proberen te ontvoeren. "Het is zeker niet de bedoeling om de angst aan te wakkeren. We willen met deze tips de mensen geruststellen", zegt Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek.