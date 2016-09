CD&V-voorzitter Beke mee aan tafel in Hasselt; dagen Hilde Claes (sp.a) geteld?

Door: redactie

8/09/16 - 12u44 Bron: Eigen berichtgeving

CD&V-voorzitter Wouter Beke. © belga.

Hilde Claes CD&V-voorzitter Wouter Beke zit op dit moment samen met de Hasseltse CD&V-afdeling. Volgens het Belang van Limburg wijst dat erop dat CD&V wellicht de nieuwe burgemeester zal leveren.

Tom Vandenput, vandaag schepen, zou een goede kans maken om de nieuwe burgemeester van Hasselt te worden, al wordt dat door velen nog voorbarig genoemd. CD&V zal pas communiceren als de knoop is doorgehakt. Pas dan zouden ook sp.a-voorzitter en burgemeester Hilde Claes (sp.a) een mededeling doen.



Dat er al gefluisterd wordt dat N-VA overlegt met CD&V om het roer over te nemen, is volgens minister van Defensie en N-VA-fractieleider Steven Vandeput "normaal".