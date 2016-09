150 mensen nemen afscheid van Jordy Brouillard

Door: redactie

8/09/16 - 12u02 Bron: Belga

© belga.

Ninove Op de hoofdbegraafplaats in Ninove nemen vanmiddag 150 mensen deel aan een afscheidsplechtigheid voor de 19-jarige jongen die omkwam van ontbering in de Gentse Blaarmeersen.

© belga. © belga.

Op de plechtigheid zijn familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en mensen die zich op een of andere manier betrokken voelen aanwezig. Ook het schepencollege van Ninove had een delegatie afgevaardigd. "Jordy is niet de enige, er zijn al Jordy's voorheen overleden en er lopen nog Jordy's rond", verklaarde burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) voor de plechtigheid. "Iemand die na de jeugdhulpverlening in de criminaliteit terecht komt, zal sneller kansen krijgen voor een zorgtraject dan iemand die dat niet doet. Jongeren die niet voor zichzelf kunnen zorgen of daartoe niet bekwaam zijn om medische redenen, moeten iets beter begeleid worden." Toch meent De Jonge dat in dit concrete geval de jeugdhulpverlening gedaan heeft wat in haar mogelijkheden lag.



Meer dan 10.000 euro ingezameld

De afscheidsplechtigheid rond de urne werd grotendeels betaald via een crowdfundingsactie. De initiatiefnemers gaven de nabestaanden daardoor de mogelijkheid om een gedenksteen, bloemen en en herinneringsprentjes te drukken. Er werd overigens meer dan 10.000 euro ingezameld, wat overblijft wordt aan de jeugdhulpverlening geschonken.



Het stoffelijk overschot van de 19-jarige jongen werd op zaterdag 27 augustus door een wandelaar ontdekt in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, sprak na een autopsie over een natuurlijk overlijden. Al gauw bleek dat Jordy een groot deel van zijn leven in een instelling had doorgebracht en betrokkenen verklaarden dat hij niet in staat was voor zichzelf te zorgen. Daarop ontstond een maatschappelijk debat rond mogelijke problemen bij de overgang van jeugdhulpverlening naar volwassenenhulpverlening.



Zaterdag om 14.30 uur organiseren kennissen en mensen achter de crowdfundingsactie een wake in het stadspark van Ninove.