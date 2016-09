Verkeerscampagne al na één dag stopgezet: "Oproep geeft volledig verkeerd signaal"

Door: redactie

Gisteren lanceerde de Vlaamse overheid een campagne die het einde moest inluiden van de praatpalen langs de Vlaamse wegen. De campagne meldt het "pensioen" van de praatpalen, maar na één dag mogen de affiches zélf al met pensioen. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geeft de oproep een "volledig verkeerd signaal".

Praatpalen verdwijnen vanaf november uit het straatbeeld. © belga. Vanaf november verdwijnen de 1.350 praatpalen voor goed van de Vlaamse wegen. En de Vlaamse overheid spaart kosten noch moeite om ons dat laten weten. Helaas draait de nieuwe campagne al snel op een sisser uit. Brute pech, want de campagne heeft zo'n 10.000 euro gekost.



"Bij pech bel je voortaan 112", staat in vette letters te lezen op de nieuwe affiches. Een volledig verkeer signaal, zo blijkt nu. "Want het kan niet de bedoeling zijn dat mensen vanaf nu het noodnummer bellen voor elke platte band", aldus Jan Jambon, die als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de noodcentrales. "Het noodnummer 112 bel je ­enkel en alleen voor urgente gevallen. Denk drie keer na voor je dat nummer belt: die boodschap leek met ­deze campagne te worden onder­graven."



Na spoedoverleg tussen de kabinetten van Jambon en Weyts, werd gisteren beslist dat de affiches meteen moeten verdwijnen. Sinds vanochtend worden een honderdtal borden verwijderd.

"De overheid had dit kunnen inschatten. Ze roept zelf al jaren op dat je niet nodeloos mag bellen naar hulpdiensten." Chris Addiers, voormalig voorzitter van Brandweer Vereniging Vlaanderen

Vermijdbaar? "We begrijpen de verwarring." Lieselotte Bailly van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Had deze fout vermeden kunnen worden? Volgens Chris Addiers, voormalig voorzitter van Brandweer Vereniging Vlaanderen, wel. "De overheid had dit wel kunnen inschatten. Ze roept zelf al jaren op dat je niet nodeloos mag bellen naar hulpdiensten. Die zijn al overbelast", vertelt Addiers aan het Nieuwsblad.



Nu al contacteert één op de vier bellers de noodcentrale met een oproep die helemaal niet urgent is. "Daarom is er beslist om de campagne meteen te stoppen. We bekijken of er een andere campagne nodig is", aldus minister Weyts. "We moeten de mensen laten weten waar ze dan wél terechtkunnen als de praatpalen er niet meer zijn."