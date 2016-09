Slachtoffer eist half miljoen euro van zuurgooier Delhaize

Bewerkt door: Redactie

Marina Tijssen, de 53-jarige vrouw die in februari 2015 het slachtoffer werd van een zuuraanval, eist een voorlopige schadevergoeding van ongeveer een half miljoen euro van haar aanvaller, de 41-jarige Nederlander Jelle Frenken. Volgens haar advocaat, meester Kris Luyckx, kan er geen twijfel over bestaan dat Frenken zich schuldig maakte aan een moordpoging.

De 41-jarige Frenken overgoot Marina Tijssen op 20 februari 2015 met zwavelzuur in de Delhaize in de Antwerpse Museumstraat. De 53-jarige vrouw werkte er als poetsvrouw en Frenken was toen al maanden de winkelketen aan het afpersen door te dreigen met een dergelijke aanval.