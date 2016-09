Legerchef wil minder militairen op straat

Door: redactie

militairen op straat Marc Compernol, de nieuwe stafchef van het Belgische leger, wil het aantal militairen dat ingezet wordt op straat verminderen.

"Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is (dat het tijd is om het aantal militairen op straat te verminderen), ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De moeilijkheid is dat je een element moet hebben waaruit blijkt dat de bevolking zich zekerder voelt", zo zegt Compernol in een interview met La Libre Belgique.



De legertopman is wel duidelijk: "als de regering ons vraagt om dat soort missies te doen, doen we ze! En ik denk dat de veiligheidssituatie de missie ook rechtvaardigt".



Maar Compernol vindt wel dat die versterking van de federale politie niet de "eerste opdracht" is en dat het "zwaar" wordt voor zijn personeel.



"De veiligheid van België begint in Sub-Sahara-Afrika, Irak, Syrië en Afghanistan. Daar moeten we aanwezig zijn, niet in de straten van Antwerpen en Brussel", legt hij uit.



De Belgische regering riep op 17 januari 2015 - na de aanslag in Frankrijk op het satirische weekblad Charlie Hebdo - de hulp van het leger in om de federale politie te ondersteunen. Het huidige mandaat eindigt op 2 oktober en heeft betrekking op 1.828 manschappen.