Feiten verjaard: man ontsnapt aan zware veroordeling voor zedenfeiten op eigen kinderen

Door: redactie

8/09/16 - 10u58 Bron: Belga

© anp.

Willebroek De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man uit Willebroek schuldig bevonden aan de aanranding van zijn stiefkleindochter. De man werd eveneens beschuldigd van verkrachting en aanranding van zijn eigen kinderen en een stiefdochter toen zij jonger waren, maar die feiten zijn inmiddels verjaard.

De bal ging aan het rollen toen de 16-jarige kleindochter van zijn partner een aantijging van aanranding uitte tegen de man. Hij zou tijdens een overnachting bij haar grootmoeder bij haar in bed zijn gekropen, haar onder haar pyjama hebben betast en gekust hebben. Voor die feiten werd de man schuldig geacht. Het meisje beweerde dat er eerder al soortgelijke feiten gebeurden, maar dat werd niet bewezen.



Regelmatig betast

In Willebroek gaat al jaren het gerucht dat de man vroeger ook zijn eigen kinderen zou hebben aangerand, feiten die door de inmiddels volwassen zoon en dochter worden bevestigd. Toen zijn dochter 7 jaar oud was, zou hij haar herhaaldelijk hebben betast aan vagina en borststreek, haar gevraagd hebben om hem te likken aan zijn lid en erover te wrijven. Ook de zoon geeft aan dat hij, toen hij 5 tot 7 jaar oud was, regelmatig betast werd.



Tijdens het onderzoek kwam ook nog een vierde slachtoffer naar voor. Zij was de dochter van een toenmalige vriendin van de man en verklaarde soortgelijke feiten te hebben ondergaan. Het meisje was 13 jaar ten tijde van de aanrandingen.



Voor de feiten tegen zijn zoon en dochter, en zijn voormalige stiefdochter, sprak de rechtbank de verjaring uit. "Feiten zijn niet verjaard wanneer alle aanklachten bewezen zijn", verklaarde de rechter het vonnis. "Doordat niet alle aanklachten bewezen zijn, treedt de verjaring in." Voor de feiten tegen zijn stiefkleindochter kreeg de man een straf van 18 maanden waarvan de helft met uitstel. Er werden geen voorwaarden aan gekoppeld. De man werd ook voor drie jaar uit zijn rechten ontzet.