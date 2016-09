Yves Goldstein stopt als kabinetchef Rudi Vervoort

Door: redactie

8/09/16 - 10u25 Bron: Belga

Links: Yves Goldstein. Rechts: Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). © twitter - belga.

Brussels Gewest Midden oktober stapt Yves Goldstein op als kabinetchef van Brussels minister-president Rudi Vervoort. Hij wordt opgevolgd door Sylvie Lahy, die van 2004 tot 2008 kabinetschef was en momenteel ook op het kabinet-Vervoort werkt. Zo blijkt uit een mededeling van het kabinet-Vervoort.

Goldstein heeft naar eigen zeggen "mooie en sterke herinnerigen" aan zijn tijd op het kabinet, "maar na 15 jaar is het tijd om een andere richting in te slaan". Lahy is vereerd met het vertrouwen dat haar gegeven wordt.



De huidige en toekomstige kabinetchef zullen samenwerken om de overgang in de beste omstandigheden te laten verlopen. Na het opstellen van de begroting 2017 neemt Sylvie Lahy de fakkel over van Goldstein.