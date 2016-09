Limburgse politici over Hilde Claes: "Is gebeurd wat verwacht was"

Door: redactie

8/09/16 - 09u43 Bron: Belga

Hasselts burgemeester Hilde Claes (sp.a) gisteravond voor aanvang van de partijvergadering. © Borgerhoff.

Hilde Claes Volgens minister van Defensie en N-VA-fractieleider in Hasselt Steven Vandeput stond de crisis binnen de Hasseltse coalitie in de sterren geschreven. "We stellen vast dat gebeurt wat we verwacht hadden. Deze bijeengedwongen coalitie komt zichzelf tegen", aldus Vandeput in De Ochtend op Radio 1. Ook CD&V-kopstuk Jo Vandeurzen hoopt dat er snel duidelijkheid komt in de Limburgse hoofdstad.

Steven Vandeput © belga. Voor N-VA komen de problemen bij de Hasseltse sp.a-afdeling en bij uitbreiding de coalitie in Hasselt niet onverwacht. "We zien gebeuren wat verwacht was", aldus Vandeput. Volgens de N-VA-fractieleider bewijzen de problemen het gebrek aan een "gemeenschappelijke visie".



Vandeput hoopt dat er snel duidelijkheid komt over hoe het nu verder moet. "We staan er een beetje naar te kijken en hopen dat er duidelijkheid komt". Volgens Vandeput was zijn partij in 2012 bereid om Hasselt te besturen en blijft N-VA ook nu "bereid om bij te dragen aan goed bestuur in Hasselt". Dat er al gefluisterd wordt dat N-VA overlegt met CD&V om het roer over te nemen, is volgens Vandeput "normaal". "Maar wij bereiden ons nu voor op de volgende gemeenteraad". Lees ook N-VA wil Hasselts burgemeester Hilde Claes voor deontologische commissie brengen