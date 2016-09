Meest kwestbare fietsers dragen geen fietshelm

Door: redactie

De twee meest kwetsbare groepen van fietsers - de 16- tot 20-jarigen en de 65-plussers - dragen zelden tot nooit een fietshelm. Dat blijkt uit een enquête van mobiliteitsclub VAB bij zowat 2.000 mensen. Vooral jonge kinderen dragen sneller een fietshelm, maar jonge adolescenten haken massaal af, net als 65-plussers. VAB vraagt gerichte sensibilisering en acties voor de leeftijdsgroepen die slecht scoren in de ongevallenstatistieken.

In de leeftijdscategorie van 16- tot 20-jarigen draagt slechts 3 procent een fietshelm. Nochtans is deze leeftijdsgroep met 12 procent van de gewonde fietsers sterk oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Van de 65-plussers draagt slechts 9 procent een fietshelm, al zit volgens VAB een alarmerend hoofdaandeel van 63 procent van de omgekomen fietsers in deze leeftijdscategorie.



Taak voor scholen

Vooral jonge kinderen - ruim 80 procent in de leeftijdscategorie tot 10 jaar - dragen een fietshelm. Positief is ook dat een op de vijf 40- tot 49-jarigen een fietshelm draagt. "Vooral ouders met jonge kinderen geven op die manier het goede voorbeeld, maar ook dit kan natuurlijk nog veel beter", aldus VAB.



Volgens de mobiliteitsclub speelt de school een zeer belangrijke rol, maar kennen de vele initiatieven die genomen worden in het lager onderwijs geen vervolg in het secundair onderwijs.