Kerncentrales krijgen speciaal politieteam dat aanslagen moet voorkomen

De kerncentrales in ons land krijgen elk een snelleresponsteam, een politie-eenheid speciaal getraind om in te grijpen bij een aanslag. Dat schrijft deze krant vandaag. De antiterreureenheid zou tegen volgend jaar klaar moeten zijn voor actie.

De nucleaire installaties in ons land, kerncentrales en onderzoekscentra, worden sinds een aantal maanden bewaakt door 140 militairen. Het is echter niet de bedoeling dat dat zo blijft. Daarom wil de regering een gespecialiseerd bewakingskorps oprichten.



Snelleresponsteams

De snelleresponsteams zullen bestaan uit agenten van de federale politie die een speciale training krijgen om tussen te komen bij een aanslag. "Dit korps zal worden ingezet voor de bescherming van nucleaire sites, het aanwezige personeel, het radioactief materiaal en documenten waarin belangrijke informatie staat", aldus minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).



Extra veiligheidsmaatregelen

Er zijn momenteel al een reeks veiligheidsmaatregelen van kracht in de kerncentrales, maar extra politie kan wel helpen, reageert FANC-woordvoerster Nele Scheerlinck. Kerncentrales hebben ongewapende privébewakers in dienst, terwijl snelleresponsteams zijn uitgerust met ballistische helmen en semi-automatische geweren.