Hindoes willen dat god Ganesha van Belgisch bieretiket verdwijnt

Boze hindoes vragen aan de Belgische brouwerij The Musketeers uit het Oost-Vlaamse Ursel om de afbeelding van de god Ganesha van het etiket van haar bier Jack's Precious IPA te verwijderen. Dat meldt Rajan Zed, de oprichter van de Universal Society of Hinduism, die hindoes van over de hele wereld wil vertegenwoordigen. Zed noemt de afbeelding van Ganesha "zeer ongepast" en vraagt dat de brouwerij haar verontschuldigingen aanbiedt.

Op het etiket is Ganesa te zien met een koksmes en een worst in de handen, en met het label van de brouwerij op het hoofd. Volgens Rajan Zed is het ongepast om hindoeïstische godheden te gebruiken voor commerciële doeleinden, omdat dat de gelovigen kwetst.



"Ganesha wordt zeer diep vereerd in het hindoeïsme en moet vereerd worden in tempels of schrijnen bij mensen thuis, en niet uit commerciële hebzucht worden gebruikt om bier te verkopen", aldus Zed. "Ganesha verbinden aan een alcoholische drank is bovendien zeer respectloos."



Rijke filosofische gedachte

"Het hindoeïsme is de oudste nog levende en op twee na grootste godsdienst in de wereld, met ongeveer een miljard aanhangers en een rijke filosofische gedachte, en mag niet lichtzinnig worden opgevat. Symbolen van eender welk geloof, groot of klein, mogen niet worden misbruikt", aldus Zed nog.



Ganesha wordt in het hindoeïsme vereerd als god van de wijsheid, die hindernissen wegneemt en die door de gelovigen wordt aangeroepen vooraleer ze beginnen aan een grote onderneming.