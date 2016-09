AB InBev slokt Kwak en Karmeliet op

HEIDI GABEL

8/09/16 - 05u00

© Marc Gysens.

Het clubje van onafhankelijke Belgische bierbrouwers is weer wat kleiner geworden. ­Bosteels - bekend van Kwak en Tripel Karmeliet - wordt overgenomen door bierreus AB InBev.

De familie Bosteels, die al zeven generaties lang speciaalbieren brouwt in het Oost-Vlaamse Buggenhout, ziet onder de vleugels van 's werelds grootste brouwer meer kansen om te groeien en om het voortbestaan van haar erfgoed veilig te stellen.



Meer lezen over de overname en hoe die tot stand kwam? Dat kan in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.