Politie flitst nu ook bromfietsen

Door: redactie

8/09/16 - 05u00

© Benny Proot.

Jongeren die hun bromfiets opdrijven, hebben voortaan niets meer aan een ingenieus afstelsysteem. Vanaf 11 december moeten alle bromfietsen verplicht een nummerplaat hebben en kan de politie hen naar hartenlust flitsen.

De voorbije weken beweerden tieners op internetfora dat de ­camera's kleinere voertuigen niet kunnen herkennen. "Fout", luidt het bij de politie van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. "Enkele ­bestuurders hebben zich al in regel gesteld en we hebben het eerste ­opgefokte exemplaar onlangs op de ­gevoelige plaat kunnen vastleggen."



Welke trucjes gebruiken jongeren om hun brommer op te drijven? Hoe weet u of uw kind zijn of haar brommer opvoert? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.