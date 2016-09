Crombez vertrekt samen met Limburgse sp.a-dissidenten na nachtelijk overleg - Toekomst Claes onduidelijk

Door: redactie

8/09/16 - 01u40 Bron: eigen berichtgeving

Valerie del Re laat zich in Hasselt samen met Rob Beenders wegrijden na het nachtelijk overleg met de sp.a-top. © Dimitri Meus.

In Hasselt lijkt het overleg van de sp.a afgelopen. Voorzitter John Crombez, Vlaams parlementslid Rob Beenders en schepen Valerie Del Re reden zojuist samen in een auto weg.

Of dat iets zegt over de toekomst van burgemeester Hilde Claes is nog niet duidelijk: het gezelschap gaf geen commentaar. Claes is buiten nog niet verschenen.



Het crisisberaad begon om half zeven gisterenavond in de kantoren van De Voorzorg in het centrum van de Limburgse hoofdstad. Aanwezig waren enkele Limburgse sp.a-kopstukken, onder wie nationaal voorzitter John Crombez en Limburgs partijvoorzitter Peter Vanvelthoven en de personen om wie het allemaal draaide: burgemeester Hilde Claes, schepen van Financiën Valerie Del Ré, en Hasselts sp.a-voorzitter en Vlaams parlementslid Rob Beenders.



Politieke beschadigingsoperatie

Hilde Claes verwijt Del Re en Beenders een "politieke beschadigingsoperatie" tegen haar te voeren en noemde de acties van de twee "achterbaks, liegen, bedriegen, belazeren en bedonderen".



Na aanleiding van het tumult binnen de Hasseltse sp.a heeft coalitiepartner Groen het kartel 'Helemaal Hasselt' voorlopig 'on hold' gezet.