Authentieke Leuvense glasramen keren na 188 jaar terug uit VS

8/09/16 - 00u58 Bron: Belga

De Abdij van het Park krijgt haar gebrandschilderde ramen terug. Na renovatie zullen ze worden teruggeplaatst. (Archieffoto). © Patrick Vertommen.

In Leuven werd gisterenavond de tentoonstelling 'Leuvense glasramen terug uit Amerika' geopend. Zes authentieke glasramen van de Abdij van Park die 188 jaar geleden verdwenen, zijn te bezichtigen in het stadhuis.

De kloostergang van de Abdij van Park werd ooit gesierd door een bijzonder ensemble van 41 glasramen. De cyclus van de hand van de Leuvense glazenier Jan De Caumont (1577-1659) werd in 1828 door de Norbertijnen verkocht uit geldgebrek. De glasramen raakten verspreid over de hele wereld. Vanaf de jaren zeventig keerde een deel van de originele glasramen terug naar Leuven.



Verkoop

Vorig jaar liet de Corcoran Art Gallery in Washington weten dat het zes ramen bezat die afkomstig waren uit de Abdij van Park. Aan de verkoop waren twee voorwaarden gebonden: de stad moest ze zelf restaureren en de vervoerskosten betalen. Daarmee zijn vandaag 21 van de 41 originele glasramen weer terecht.



Restauratie

De thuiskomst van de Leuvense topstukken is de aanleiding voor een tentoonstelling. Die werd geopend door burgemeester Louis Tobback (sp.a) en de Amerikaanse ambassadrice Denise Bauer. "Ik ben blij dat we kunnen helpen om de glasramen terug te plaatsen waar ze thuishoren", zei Bauer. De ramen zijn tot 29 september te zien. Daarna worden ze gerestaureerd. Over enkele jaren worden ze teruggeplaatst in de abdij.