Europese Commissie activeert op korte termijn taskforce voor Caterpillar

Door: redactie

7/09/16 - 22u04 Bron: Belga

Waals Minister-president en burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) en Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen © belga.

Caterpillar De Europese Commissie richt op korte termijn een taskforce op voor het dossier Caterpillar, waarin alle bevoegde departementen vertegenwoordigd zijn. De taskforce kan als een tussenpersoon optreden. Dat verklaarden Waals minister-president, Paul Magnette, en Europees commissaris voor Werk, Marianne Thyssen, vanavond na een onderhoud waaraan ook Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en vicevoorzitter Jyrki Katainen deelnamen en waarop de gevolgen van de sluiting van de fabriek van Gosselies besproken werden.

Magnette had een aantal vragen voor de Europese autoriteiten, zoals de oprichting van een taskforce voor het afronden van de procedure-Renault. Op die manier is er één Europees aanspreekpunt voor de verschillende luiken van het dossier, en moet men zich tot een reeks Europese diensten richten. De Waalse regeringsleider pleitte er bij zijn Europese gesprekspartners ook voor om een gezamenlijke raad voor Industrie en Werk te organiseren.



Paul Magnette drong ook aan op de snelle inwerkingtreding van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). "Indien we kunnen helpen via het EFG, zullen we dat doen", engageerde Thyssen zich. Ze wees ook op de mogelijkheid om middelen vrij te maken uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).



Magnette herhaalde ook zijn pleidooi voor een herziening van de regels van het Stabiliteitspact opdat meer openbare investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden. Er bestaat vandaag reeds een uitzondering voor investeringen in veiligheid, maar dat moet ook mogelijk worden om de gevolgen van de sluiting van bedrijven van de omvang van Caterpillar op te vangen.