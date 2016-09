Makro vraagt Mediamarkt en Fnac om departement hifi/video over te nemen

Door: redactie

7/09/16 - 20u50 Bron: Belga

© anp.

Makro heeft Mediamarkt en Fnac benaderd in het kader van de overname van het departement hifi/video van de winkelketen. Dat heeft de directie van Makro aan de vakbonden laten weten, zo is vandaag uit vakbondsbron vernomen. Het departement hifi/video wordt afgestoten in het kader van het herstructureringsplan dat de directie op 13 juni aankondigde tijdens een buitengewone ondernemingsraad en waarbij tot 505 banen op de helling staan.