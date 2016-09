Zes personen gevat na achtervolging en drugsvondst

Door: redactie

Herk-De-Stad De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft vandaag na een achtervolging zes personen gearresteerd. Twee van de zes verdachten, mannen van 34 en 36 jaar, werden bij de onderzoeksrechter in Hasselt voorgeleid met het oog op hun aanhouding. Dat maakte het parket van Limburg deze avond bekend.

Een ploeg van de politie LRH probeerde in de nacht van dinsdag op woensdag in Berbroek (Herk-De-Stad) een verdacht voertuig te controleren. De persoon achter het stuur besliste echter met een hoge snelheid op de vlucht te slaan.



Na een achtervolging konden de politieploegen de auto onderscheppen. Tijdens een controle van de wagen en een huiszoeking nadien in een woning in Berbroek werden verdovende middelen aangetroffen. Dat resulteerde in de arrestatie van zes verdachten. Het parket liet vervolgens twee dertigers voorleiden.